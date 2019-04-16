Antalya'nın Serik ilçesinden Denizli yönüne gitmekte olan Bahri Zafer Gösen yönetimindeki özel bir turizm firmasına ait otobüs, Acıpayam ilçesinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki 22 öğrenci, 4 öğretmen, 5 veli, 1 turizm rehberi ve 2 şoför yaralandı.
Yaralılar, Acıpayam ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Gezi amaçlı yola çıkan öğrencilerin, Pamukkale, İzmir ve Çanakkale'yi ziyaret edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA