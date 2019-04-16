Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan Uğur Köreken, bir hafta önce annesinin de yardımıyla ikinci el satın aldığı aracını Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evinin yakınına park etti.

Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Köreken, şaşkınlık yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, briket üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı.

Uğur Köreken, yeni lastik ve jant alacak parasının olmadığını, çalınanlar bulununcaya kadar aracına binemeyeceğini belirterek, bu durumun kendisine "Çiçek Abbas" filminde yer alan benzer sahneyi hatırlattığını söyledi.

Kaynak: AA