Olay, 30 Aralık 2020 günü saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi.

Bir bankadan 530 bin lira çeken İ.Y'yi takip eden şüpheliler, otomobilini durdurarak İ.Y'yi gasbetmeye çalıştı. Silah zoruyla parayı almaya çalışan şahıslar tam o esnada oradan geçen polis arabasından korkarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden biri olay günü Silivri'de kıskıvrak yakalandı.

Diğer 3 şüpheli ise 31 Aralık günü yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.