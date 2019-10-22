İzmir Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin Manisa'nın Salihli ilçesinden günübirlik İzmir'e giderek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hırsızlık amacıyla yine günübirlik olarak İzmir'e giden şebekeyi takip eden ekipler, şüphelilerin kullandığı güzergâhı kapatarak denetim noktası oluşturdu.

Çorabın içinden 10 bin liralık ziynet eşyası çıktı

Şüphelilerin bulunduğu otomobili belirleyen ekipler, denetim noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda emniyet kemerinin iç kısmının bölüme saklanmış çorap içerisinde 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirildi.

Operasyonda, otomobilde bulunan ve daha önce hırsızlıktan kayıtları olduğu tespit edilen Aykut A., Hakan A., Niyazi Ö., Filiz P. ve Ayşe A.gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA