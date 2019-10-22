5 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi22 Ekim 2019 Salı 06:28 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 06:24
Manisa'dan İzmir'e günübirlik giderek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin Manisa'nın Salihli ilçesinden günübirlik İzmir'e giderek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hırsızlık amacıyla yine günübirlik olarak İzmir'e giden şebekeyi takip eden ekipler, şüphelilerin kullandığı güzergâhı kapatarak denetim noktası oluşturdu.
Çorabın içinden 10 bin liralık ziynet eşyası çıktı
Şüphelilerin bulunduğu otomobili belirleyen ekipler, denetim noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda emniyet kemerinin iç kısmının bölüme saklanmış çorap içerisinde 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirildi.
Operasyonda, otomobilde bulunan ve daha önce hırsızlıktan kayıtları olduğu tespit edilen Aykut A., Hakan A., Niyazi Ö., Filiz P. ve Ayşe A.gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA