Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depo kısmından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Söndürme çalışmalarına işçiler de destek oldu

İş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmasına, fabrika işçileri de destek verdi.

Yangın sonucu iş yerinin deposunda hasar meydana geldi.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: AA, DHA