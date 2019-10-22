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Adana'da plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın22 Ekim 2019 Salı 01:42 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 01:57
Adana’da plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depo kısmından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Söndürme çalışmalarına işçiler de destek oldu
İş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmasına, fabrika işçileri de destek verdi.
Yangın sonucu iş yerinin deposunda hasar meydana geldi.
Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: AA, DHA
Etiketler: Adana yangın itfaiye plastik fabrikası