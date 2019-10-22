Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit askerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"21 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekat Bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: TRT Haber