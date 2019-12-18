Türkiye
5 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı18 Aralık 2019 Çarşamba 07:59 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 08:51
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA