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Ankara'da yoğun sis etkili oluyor18 Aralık 2019 Çarşamba 07:05 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 07:23
Ankara'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.
[Fotoğraf: AA]
Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu artırarak devam ediyor.
Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.
Sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.
Kaynak: DHA, AA
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