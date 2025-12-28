Hafif Kar Yağışlı 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.12.2025 15:52

5 ilde eğitime "kar" molası

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

5 ilde eğitime "kar" molası

Kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.

Düzce

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak. 

Bolu ve Karabük Valiliği de etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

ETİKETLER
Kar Yağışı Zonguldak
Sıradaki Haber
Meteorolojiden 9 ile "kuvvetli kar" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Yeni haftada Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alacak
17:37
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
17:18
Fransız oyuncu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
16:47
Merkez Bankasının 2026 yılı takvimi açıklandı
16:24
Bakan Tunç: Çocuklarımızın suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek temel önceliğimiz
15:28
Meteorolojiden 9 ile "kuvvetli kar" uyarısı
Bazı illerde eğitime "kar" molası
Bazı illerde eğitime "kar" molası
FOTO FOKUS
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ