Muş Bulanık'ta görevlendirme yapılan belediye; temel belediyecilik hizmetleri, alt ve üst yapının yanı sıra vatandaşların gönlüne dokunan projelerle devletin imkanlarını hizmete dönüştürdü.

Yıllardır ihmal edilen belediyecilik hizmetleriyle vatandaşları buluşturan, halkın yaşam kalitesini artıran Bulanık Belediyesi, bu hizmetleriyle terörün yarattığı tahribatın izlerini silerek ilçenin huzur ve refah düzeyinin yükselmesini de sağladı.

Eski belediye yönetiminden kalan borçları ödeyen belediye, 75 milyon lira yatırım yaparak uyguladığı 40 proje sayesinde ilçenin çehresini değiştirdi.

"İnsanlar terörden bıkmıştı"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, 2016'da yapılan görevlendirmenin ardından, sokak sağlıklaştırılması, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, her mahalleye park, sıcak asfalt, kilitli parke, semt sahaları, aydınlatma direkleri, yeni imar yolları, kültür ve sosyal faaliyetler gibi önemli hizmetleri ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

İlçede terör nedeniyle büyük tahribatların yaşandığını vurgulayan Uzan, şöyle dedi:

"Bulanık'ta görevlendirmeden önceki çukur siyaseti, esnafın 96 gün kepenk kapatmak zorunda kalması, belediyenin iş makineleriyle çukur kazması, iş adamlarından haraç alınması gibi olaylar insanları bıktırmıştı. Bulanık yaşanmaz bir hale gelmişti. Şükürler olsun devletimizin görevlendirmesiyle başkan vekili olarak göreve başladık. İlk önce durum tespiti yaptık. Ardından 40 projeyi hayata geçirdik. Toplamda 75 milyon lira harcama yaparak belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturmaya çalıştık. En önemli projemiz, içme suyu ve kanalizasyondu. Bunları da İller Bankamızın desteğiyle hayata geçirdik."

Kilitli parke projesini tamamladıklarını, her mahalleye iki park yaptıklarını, taziye paketi ve "hoş geldin bebek" uygulamalarıyla vatandaşların gönlüne dokunmaya çalıştıklarını aktaran Uzan, hiç hizmet almayan mahalleleri hizmetle buluşturduklarını ifade etti.

Uzan, imarsız alanları imarlı hale getirdiklerini, 18. madde uygulamasıyla gasp edilen alanları devletin, hazinenin mülkiyetine kazandırdıklarını vurguladı.

Hizmetlerden vatandaşların memnun kaldığının altını çizen Uzan, şunları kaydetti:

"2016'da yapılan görevlendirme sonrasında caddede dolaşırken 'belediyeyi gasbettiniz' diyen kişiler bugün 'Allah sizden ve devletimizden razı olsun' diyorlar. Bu hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorlar. Devletimiz için bir kazanımdır. Vatandaş şunu gördü. İstenirse aynı parayla birçok hizmet yapabilir. Bugün belediyeye İller Bankasından aktarılan payımız aynı olmasına rağmen 75 milyon kaynakla bu hizmeti sunduk."

"Bulanıklı kardeşlerimiz bize samimiyetle gönüllerini açıyorlar"

Bulanık'ta geçmiş dönemlerde hizmetler noktasında ciddi eksikliklerin olduğunu anımsatan Uzan, 3 yılda yaptıkları hizmetler sayesinde vatandaşların ilk kez belediyenin çalıştığına tanıklık ettiğini anlattı.

Vatandaşların istediği zaman ulaşabildiği belediye yönetimiyle karşılaştığını kaydeden Uzan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün sokağa çıktığımızda, esnafımızla sohbet ettiğimizde, ideolojik olarak farklı görüşlere sahip insanlarla muhatap olduğumuzda bakışlarının değiştiğini gördük. Şu anda diyorlar ki 'devlet bize sahip çıkıyor, hizmet ediyor, hiç bir menfaat kaygı gözetmeden.' Mutlaka toplumun içinde olup aynı nefesi solumak gerekiyor. Biz belediye olarak bunu icra etmekten mutluluk duyuyoruz. Bulanıklı kardeşlerimiz bize samimiyetle gönüllerini açıyorlar. Bize bir kardeş gibi davranıyorlar. Bizi ayakta tutan da bu. Yaptığımız işin vatandaş tarafından karşılık bulması, olumlu algınlanması ve devletimize olan algının pozitif bir şekilde gelişmesi çok önemli kazanım."

Kaynak: AA