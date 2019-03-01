Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde asker sorumlusu ile 7 aktif görevli askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen, 7 aktif görevli asker ile askerlerin sözde sorumlusu, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
26 Şubat'ta gözaltına alınmışlardı
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler 26 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA