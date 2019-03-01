İnsansız hava aracı teknolojisi, devletlerin terörle mücadele, sınır güvenliği ve düzensiz göçme mücadelede giderek daha fazla yardım aldıkları bir teknoloji. Bu araçların sahip olduğu kabiliyetler gelişen teknolojiye bağlı olarak her geçen gün artıyor. Ancak insansız hava araçlarının yaygınlaşması ve ulaşılabilir hale gelmeleri terör örgütleri tarafından da kullanılmalarını mümkün kılıyor.

DEAŞ ve PKK da yeni teknolojiden yararlanan gruplar arasında

Bugün, Asya, Afrika, Ortadoğu ve hatta Latin Amerika'da İHA'lar ve dronlar terörist grupların hatta darbeci yapılanmaların elinde önemli bir silah halini almış durumda.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta mücadele ettiği DEAŞ ve PKK terör örgütleri de bu yeni teknolojiden yararlanan yasadışı gruplar arasında.

DEAŞ, 7 ülkeden İHA satın aldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından konuyla ilgili hazırlanan rapora göre, DEAŞ bu teknolojiyi terörist amaçları için kullanan ilk örgütlerden biri.

DEAŞ, İngiltere, İspanya ve Bangladeş'te üyelerine kurdurduğu paravan şirketlerle İHA parçaları temin etmeye başladı.

DEAŞ'ın kullandığı dronlar, kısa sürede 4 adet el yapımı patlayıcıyı hedef üzerine bırakacak kapasiteye ulaştı.

Dronlar, terör örgütünün intihar saldırıları ile desteklenen karmaşık eylemlerinin parçası haline geldi. Örgüt, bomba yüklü araçlarını hedefe yönlendirmek için de dronlardan yararlandı.

Dronlardan elde edilen görüntüler terör propagandasında da kullanıldı.

YPG/PKK’nın dronlu saldırı girişimleri etkisiz kılındı

Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunda bu silahı kullanan bir başka terör örgütü ise PKK-PYD. Örgüt, ilk dronlarını, Rakka'da DEAŞ'tan elde ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanma girişimde bulundu.

2017 ve 2018 yıllarında YPG/PKK’nın TSK üs bölgelerine yönelik dronlu saldırı girişimlerinin tamamı etkisiz kılındı.

Dronları sivilleri vurmak için kullandılar

Terör örgütü askeri hedeflere karşı başarısız olunca dronları sivilleri vurmak için kullandı.

10 Kasım 2018'te Atatürk'ü anma törenleri sırasında Şırnak'ta 8 dronla saldırı düzenleme girişimi de engellendi. Tören alanındaki sivillerin yanı başına düşen bir drondaki patlayıcı ise elektronik karıştırıcılar sayesinde infilak etmeden etkisiz hale getirildi.

SETA'nın raporuna göre, YPG/PKK dronları hem havadan patlayıcı bırakmak için kullanıyor hem de kamikaze yani intihar saldırılarında. Bugüne kadarki İHA saldırıları engellenmiş olsa da, yakın gelecekte YPG/PKK’nın bu terör yöntemine daha sık başvurması bekleniyor.

Haber: Cuma Yavuz