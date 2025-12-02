40 milyon lira ödedikleri arsa orman arazisi çıktı

İddiaya göre Selçuk İkiz, emlakçılık yaptığı belirtilen H.İ.A, arsa sahibi olarak tanıttığı B.B. ve satış sürecini yönettiği öne sürülen B.S. aracılığıyla yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla irtibat kurdu. Altınkale Mahallesi'nde bulunan bir arazi üzerinde mahkeme süreci olduğunu ancak davanın kısa sürede sonuçlanacağını belirten şüpheliler, arazinin krokilerini çizip parsel yerlerini göstererek güven sağladı.

Bu süreçte mağdurlardan Selçuk İkiz, kendisine "A parseli verilecek" vaadiyle 1,5 milyon lira değerindeki aracını takas yoluyla şüphelilere devretti. Aradan geçen iki yılın ardından tapu devrinin gerçekleşmemesi üzerine yapılan incelemede, satışa konu arazinin orman vasfında olduğu ve şahıslara devrinin mümkün olmadığı ortaya çıktı.

"Birbirinizi WhatsApp'tan arayın" uyarısı dosyada

Kendisi dışında 7 kişinin daha benzer yöntemle mağdur edildiğini öğrenen İkiz, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin organize hareket ettiği, aralarında görev dağılımı bulunduğu ve orman arazisi olduğunu bildikleri halde bu durumu gizledikleri öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına sunulan deliller arasında, şüphelilerin ifade öncesi birbirlerini yönlendirdiği iddia edilen video kayıtlarının da yer aldığı öğrenildi. Görüntülerde şüphelilerin, "Bizden şikayetçi olmuşlar. Birbirinizi telefon hattından değil, WhatsApp'tan arayın. Telefonlar takibe alınabilir" şeklinde konuştukları, bir şüphelinin "Savcı beni niye çağırmadı?" sorusuna diğerinin, savcıya yönelik "Seni de çağıracak. Daha toy bir savcı, yeni gelmiş" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"Güven kazanıp ailemize girdiler"

Mağdurlardan Selçuk İkiz, yaptığı açıklamada, şüphelilerin kendilerine "karlı ticaret" vaadiyle yaklaştığını söyledi.

Olayların 2021-2022 yıllarında gerçekleştiğini belirten İkiz, "İlk etapta küçük çaplı bir iki ticarette güven sağladılar. Ailemize girip maddi gücümüzü öğrendikten sonra bu arsayı önerdiler. Arsanın mahkemelik olduğunu ama hemen çözüleceğini söyleyip bizi oyaladılar. 2021 yılında 1,5 milyon lira değerinde ödeme yaptım. Meğer kazanılmayacağını bildikleri halde, sırf bizi oyalamak için göstermelik davalar açmışlar. Milli Emlak üzerinden bilgiye ulaşamayacağımızı bildikleri için bizi yıllarca beklettiler." diye konuştu.

"Ailece sıkıntıya düşenler, boşanma aşamasına gelenler var"

Arazinin tamamen ormana devredildiğini öğrendikten sonra hukuki süreç başlattıklarını dile getiren İkiz, şunları kaydetti:

"Tüm delilleri toplayarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Biz şu an 8-9 mağduruz ancak sayının artabileceğini düşünüyoruz. İçimizde 20 milyon lirasını kaptıran, evini ve tarlasını verenler var. Mağduriyet nedeniyle ailece sıkıntıya düşen, hatta boşanma aşamasına gelen arkadaşlarımız bulunuyor. Toplamda bildiğimiz kadarıyla 40 milyon lira civarında bir ödeme söz konusu. Gereken cezayı almalarını istiyoruz.