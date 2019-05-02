Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından 51 ülkedeki 91 şehirde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesinin organizasyonluğunda festival düzenlendi.

Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu Fuat Sezgin temalı "40 Renk Tek Yürek Uluslararası Kültür Festivali"nde bir araya gelen öğrenciler ülkelerinin tarihini, kültürel dokusunu ve el işi ürünlerini festivale gelenlere tanıttı.

Öğrenciler ayrıca çok sesli mehteran gösteri düzenleyerek, 40 Renk Tek Yürek Sergisi'nde çizdikleri resimler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Festivale katılanlar 40 farklı ülkeye has yiyecek ve içecekleri tatma fırsatı da buldu.

Türkçe ve kendi dillerinde kardeşlik temalı şiirler seslendiren öğrenciler, "Bi dünya komedi" tiyatro gösterisinde Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Lisenin Nanoteknoloji, Ebru, Hat ve Tezhip ile Mavera Düşünce kulübü üyeleri de festivalde eserlerini sergiledi.

Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Arzu Özsoy festivale katılımın çok yüksek olduğunu ve ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından gelip okulumuz çatısı altında toplanan 40 ülkeden 115 öğrenci bugün hem kendi kültürlerini temsil etti hem de birlikteliğin ne kadar güzel olduğunu tüm dünyaya bir kez daha anlattı. Fuat Sezgin temalı kültür festivalimize Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Çıkrıkçı, şehidimizin eşi Sevda Karaaslan ve birçok katılımcı geldi."

Kaynak: AA