Merkeze bağlı Yeşildere köyü muhtarı 45 yaşındaki Mustafa Toraman, halsizlik ve ateş şikayetiyle 28 Nisan'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Toraman, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Toraman'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından güvenlik önlemleri altında Yeşildere köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Toraman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ile köylüler katıldı.

Vali Çiftçi, cenaze namazının ardından Toraman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA