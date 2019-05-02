Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli U.Ö'nun, Anadolu Adalet Sarayındaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö'nün "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli U.Ö, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevkedilen şüpheli U.Ö, burada nöbetçi savcılıkça "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö. hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karara itiraz edilmesi üzerine, şüpheli U.Ö. yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA