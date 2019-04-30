Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki M.K., eriklerin çekirdeklerini yola attı.

Yoldan geçen bir araç sürücüsü çekirdeklerin aracına isabet etmesiyle aracından inerek çocuğu kovaladı. Çocuğu önce yumruk atan şahıs, sonra da yere düşen çocuğu tekmeledi. Çevredeki bir vatandaşın "Polis çağıracağım" demesiyle çocuğu bırakan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Öldüresiye dayak yiyen çocuk, o anları anlattı. Şahsın kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü ifade eden M.K., şöyle konuştu:

"Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu. Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. 'Arabamı taşlıyorsunuz' diye beni kovalamaya başladı.

Ben güvenliğe seslendim, duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm. Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi. Üstüme çıktı, birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı.

Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince 'Gel ben seni ne yapacağımı biliyorum' deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. 'Ne yapıyorsun sen' dedi adama. 'Polise haber vereceğim' deyince adam beni fırlattı, 'Al şunu' dedi. Abla tuttu beni, 'Evine koş' dedi. Adam da kaçtı."

Kaynak: İHA