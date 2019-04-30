Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 250 gramlık ekmek 70 kuruştan satılmaya devam edilecek. Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek satış mağazaları ve büfelerinde yerini alacak 250 gramlık ramazan pidesi ise 1 liradan satılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmek'in ekmeğine zam yapılmayacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulanabilecek tüm imkanları kullanmaya kararlıyız" dedi.

Halk Ekmek Fabrikası, piyasada ekmek fiyatlarına yapılan artıştan sonra kapasite artırma kararı da aldı.

Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek, talebin artması üzerine kapasitesini 815 bine çıkardı. Başkentlilerin yoğun talepte bulunduğu ekmek ve çeşitlerine yönelik kapasite artırımının süreceği ve kısa bir süre içinde üretimin 910 bine çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA