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Türkiye
AA 25.03.2025 16:42

4 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu

Balıkesir merkezli 4 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

4 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu

Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 7 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak silah ve mühimmat ticareti yaptıkları, alım satımına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balıkesir, Bursa, İzmir ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adreslerde 8 tabanca, 10 tabanca şarjörü, 142 tabanca fişeği, 12 av tüfeği, 12 tüfek kartuşu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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