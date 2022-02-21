Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
4 ilde sahte çek operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Denizli merkezli dört ilde sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Denizli merkezli Manisa, Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Mehmet Emin Bozkurt, Mehmet Üyünük, Coşkun Çelik ve Kadir Esmer tutuklandı.
Ahmet A. ile Erdi Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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