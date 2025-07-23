4 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 4 ilde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele etti. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı" dedi.

Yumaklı, 20 Temmuz'da Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarını aşıp Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaştığını anımsattı.

Yangının 53. saatinde olunduğunu, bu haftanın hava sıcaklıkları ve rüzgar şiddeti dolayısıyla hem orman hem de orman dışı yangınlar açısından riskli olduğunun bilgisini veren Yumaklı, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yangın başladığında tedbiren Taşoluk ve Hacılar ile Bilecik'in Kızılöz köylerinin boşaltıldığını hatırlattı.

Yumaklı, yangının Bilecik Osmaneli sınırlarını geçmesiyle Kazancı, Büyükyenice ve Borcak köylerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını anımsatarak, "Sakarya'nın Taşoluk ve Hacılar köyünde herhangi bir risk kalmadığı için dönüşler kontrollü bir şekilde başladı" dedi.

Bilecik

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazartesi günü ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın, Kazancı köyüne sıçradı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

"Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.

"Rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangın bölgesinde gazetecilere önceki gün yaptığı açıklamada, kentte etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alanlara nakledildiğini hatırlattı.

Ekiplerin yangının enerjisini düşürmek ve söndürmek için yoğun çalıştığını belirten Sözer, şunları kaydetti:

"Sabaha karşı enerjisini düşürmüştük, etrafını da çevirmiştik ve söndürme çalışmalarımıza devam ediyorduk ama bugün özellikle öğleden sonra yine rüzgarın etkili olması ve devamında Sakarya Geyve'deki yangının tekrar alevlenmesi ve Osmaneli ilçesine spot atması nedeniyle yangın, maalesef tekrar alevlendi. Tüm ekiplerimizle hem havadan hem karadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Boşalttığımız köylerimiz, yüksek kesimlerde olduğundan kaynaklı tehdit altında. Ekiplerimiz, sahada evlerin zarar görmemesi adına tüm çalışmaları yapıyor. Umut ediyorum ki rüzgar diner. Bu arada nem oranı da çok düştü. Bu da tabii söndürme çalışmalarımızı çok etkiliyor. Şu an havada onlarca helikopter, 3 uçak, aşağıda Orman Teşkilatımızın arazözleri, Özel İdaremizin iş makineleri, itfaiyelerimiz, kurumların tüm personeliyle sahada cansiperane bir şekilde mücadele veriyoruz."

Bozüyük-Mekece kara yolu yeniden ulaşıma kapatıldı

Sözer, Bozüyük-Mekece kara yolunun ulaşıma kapatılmasına ilişkin, "Bozüyük ile Mekece arasında dumandan etkilenme ihtimaline karşı sürüş güvenliğini sağlamak adına orada şu an bir kesme yaptık. Vatandaşların mağdur olmaması adına Osmaneli ilçesi içinden veriyoruz. Bir problem yaşanmayacak. Duman ve yangının yola kadar inme durumu vardı. Orman Teşkilatımız bu konuda bize tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeyi dikkate alarak gerekli tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

Yangın, yüksek kesimde yer alan ve risk nedeniyle daha önce tahliye edilen Kazancı köyüne ulaştı.

Girişindeki bazı ahırların yandığı köyde alevlerin evlere ulaşmaması için çalışmalar sürdürülüyor

Karabük

Karabük merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, dün bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, "Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması, en büyük sevincimiz" dedi.

Yavuz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangın, doğu ve batı yönlü devam ediyor. 64 aracımız var, arazözlerimizle, su tankerimizle, iş makinelerimizle, helikopter destekli yangına müdahale ediliyor. Yavaş yavaş havanın kararmasıyla helikopterimiz, yakıt ikmalinden sonra artık uçuş güvenliği açısından muhtemelen ara verecek. Bu saatten sonra artık sahadaki arazözlerimizle, su tankerlerimizle, iş makinelerimizle ve 200'den fazla personelimizle yangına müdahaleye devam edeceğiz. Birinci amacımız, yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede yeşil vatanımız olan, akciğerimiz olan, kalbimiz olan ormanlarımızı korumak ve bir an önce bu yangını söndürmek" diye konuştu.

Yangın çıkan alanın engebeli olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla zarar gören alanın tespitiyle ilgili şu aşamada kesin bir şey söylememiz mümkün değil ama ilerleyen saatlerde zarar gören alanla ilgili tespitlerimizi yaptıktan sonra da sizlerle paylaşırız. Tabii bizi en büyük sıkıntıya sokan konulardan biri rüzgar. Rüzgar zaman zaman esiyor, yangının yönünü ve alevlerin yönünü değiştirebiliyor, yangını farklı noktalara atabiliyor. Sakinlediği zaman arkadaşlarımızın müdahalesi bu anlamda daha kolaylaşmış oluyor."

Yavuz, tüm ekiplerin sahada olduğunu dile getirerek, "İnşallah en kısa sürede el ele vererek, iş birliği içerisinde bu yangını söndürüp yeşil vatanımızı koruyacağız" dedi.

Valilikten açıklama

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 63 araç ve 205 personelle müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yangının seyrine bağlı yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbir amacıyla boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları aralıksız sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, X hesabından dün yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"8 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 greyder, 3 treyler, 1 vinç, 4 TOMA, 2 ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 144 personel ile tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum."

Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin de beraberindekilerle yangın yerine gelerek çalışmaları inceledi. Bir iş makinesi, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek için alevlerle cansiperane mücadele eden ekipler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

"100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı"

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan ve yangın bölgesinde çalışmalara destek veren Birkan İçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin bütün ekipmanlarının yangın bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla alevlerin önünü kesmek için kepçeyle ağaçları yıkıp arazözlere de yol açtıklarını belirten İçen, şöyle konuştu:

"10 saniye içerisinde bütün alev kepçenin üzerine geldi. O kepçedeki arkadaşım kendisini zor kurtardı. Ancak kepçe zarar gördü. Bölgede bulunan greyderi kullanan arkadaşımız da aracı bırakıp kaçtı. Greyderin üzerine helikopterle su dökülünce yanmaktan kurtuldu. 100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı. Yangında kaçtıktan sonra bir süre ulaşamadığımız kepçe operatörü arkadaşımızı aramalar sonunda bulduk."

Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karşı, kentteki bir köyün tedbir amacıyla boşaltıldığını belirtti. İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yön değiştiren yangın nedeniyle, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde önlem alındı.

Köyde incelemelerde bulunan Yiğitbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde bölgede çıkan yangına ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Yangının, Sarıcaova köyüne sıçrama ihtimali üzerine gereken tedbirlerin alındığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Öğleden sonra Eskişehir'deki yangın devam etti. Orada bütün ekipler gerçekten çok ciddi bir mücadele verdi. Sonrasında rüzgarın ters bir şekilde yön değiştirmesiyle ne yazık ki İhsaniye ilçemizin Sarıcaova köyüne de dumanların yaklaşması ve yangının sıçraması söz konusu. Duruma göre biz de bütün tedbirlerimizi aldık. Yangının köyümüze gelme ihtimaline karşı, burada yaşayan 20 hanedeki 58 vatandaşımızı ve 110 küçükbaş ile 20 büyükbaş hayvanı tahliye ettik."

Yiğitbaşı, köyden tahliye edilen vatandaşların bazılarının akrabalarının yanına gittiğini, diğerlerinin de Çiğiltepe KYK yurduna nakillerinin yapıldığını belirtti.

Yangına müdahale eden araç ve ekipler hakkında da bilgi veren Yiğitbaşı, "Eskişehir'deki yangının köyümüze sıçramadan, buradaki evlere, hanelere de zarar vermeden söndürülmesi ve bu müdahalenin sağlanması yönünde olacağını umuyoruz. Sabaha kadar çalışmalarımız böylelikle tamamlanacak. Aksi bir durum olur, rüzgarın yönü değişirse bile bütün tedbirlerimizi aldık, köyümüzü boşalttık. İnşallah, sabaha kadar yangın mücadelesi tamamlanmış olur. Hem Eskişehir'e hem de Afyonkarahisar'a geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

İzmir

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak, 4 helikopter, 40 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Mahalle sakinleri ve çiftçiler, su tankerleri ile ilaçlama makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalesini durdururken kara ekipleri, alevlere yakın noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmaların ardından alevlerin büyük oranda gücünün düştüğü gözlendi.