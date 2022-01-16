Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını duyurdu.

Yağışlar Van ve Bitlis'te öğle saatlerine doğru hafifleyerek etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden esecek, Bitlis ve Muş çevrelerinde ise rüzgar kuvvetli olacak.

Meteoroloji çığ riskine karşı uyardı

Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van, Bitlis ve Muş'ta 5, Hakkari'de 3 derece olması tahmin ediliyor.

Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.