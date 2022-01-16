Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma, don ile çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını duyurdu.
Yağışlar Van ve Bitlis'te öğle saatlerine doğru hafifleyerek etkisini kaybedecek.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden esecek, Bitlis ve Muş çevrelerinde ise rüzgar kuvvetli olacak.
Meteoroloji çığ riskine karşı uyardı
Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van, Bitlis ve Muş'ta 5, Hakkari'de 3 derece olması tahmin ediliyor.
Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Bitlis Hakkari Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Muş Van
Son Haberler
- 11:24
- 11:17
- 11:08
- 10:41
- 10:41
Sıradaki Haber
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz