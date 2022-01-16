Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 07:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 kişi minibüsü ateşe verip kaçtı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Avcılar'da park halinde bir minibüs, 3 kişi tarafından ateşe verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, aracın yakılma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar'da, boş bir arazideki kullanılmadığı öğrenilen minibüs, şüpheli kişilerce ateşe verildi. Alevler kısa sürede büyüdü.
Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Aracın yakılma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüphelilerin araç alev aldıktan sonra sakin bir şekilde bölgeden uzaklaşmaları dikkat çekti.
Polis, minibüsü yakan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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