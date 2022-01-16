Muş'ta 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu, yeniden ulaşıma kapandı.

Çığ oluşma riskinin bulunduğu yolda, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı 5 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Üçevler Grup Köy Yolu’nda kar temizleme çalışması başlattı. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda, temizleme çalışması sonrasında adeta kardan tüneller oluştu.

Özellikle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu kısımlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açabildi.

''Çığ tehikesi ekipleri zorluyor''

Çığ oluşma riskinin bulunduğunu anlatan İl Özel İdaresi ekip şefi Hakan Çolak, “10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu’nda, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 5 ile 6 metreyi bulmaktadır. Çığ oluşma tehlikesi sebebiyle, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte ancak gidebiliyoruz. 7/24 esasına göre çalışmaktayız ancak çığ tehlikesi korkusundan ekipler zorlanmaktadır" diye konuştu.

İş Makinesi Operatörü Metin Karakaya ise “İl Özel İdaresi ekipleri olarak Üçevler Grup Köy Yolu’nda karla mücadele çalışmamızı yürütüyoruz. Burada yaklaşık 5-6 metre kar kalınlığı olan yerlerimiz var. Çığ tehlikesinden dolayı yolları güçlükle açabiliyoruz" dedi