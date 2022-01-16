Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Samsun'da hafif ticari aracın minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Smasun'un Çarşamba ilçesinde, Ramazan T. idaresindeki hafif ticari araç ile Adem S. idaresindeki minibüs çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Dürdane T. ile minibüsteki Emine T, Ahmet T. ve Ünal T. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Trafik Kazası
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