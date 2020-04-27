Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, 23 Nisan Salı gecesi saat 00.00’dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00’a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama gece yarısı sona erdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı. Detayları @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/Uo6ah1jlFU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020

[Fotoğraf: İHA]

Toplu taşımayı kullanmak zoruna olan vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları ve sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

TEM Karayolunda da araç trafiği yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]