4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş günü
22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, 23 Nisan Salı gecesi saat 00.00’dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00’a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama gece yarısı sona erdi.
İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı. Detayları @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/Uo6ah1jlFU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2020
Toplu taşımayı kullanmak zoruna olan vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları ve sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri görüldü.
TEM Karayolunda da araç trafiği yaşandı.