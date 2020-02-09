Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Rize Valiliği de kentte devam eden yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı, il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verdi.

Karar, kamuda çalışan hamile ve engelliler için de geçerli olacak.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda ulaşımda sorunların yaşandığı, bahar yarıyılının 10 Şubat Pazartesi başlayacağı ve öğrencilerin büyük bir kısmının il dışından geleceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ilçelerdeki kampüslere ulaşımın tam olarak sağlanamadığına işaret edilerek, 10 Şubat Pazartesi ile 11 Şubat Salı günleri eğitime ara verildiği, bahar yarıyılına 12 Şubat Çarşamba günü başlanacağı, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması gereken yabancı dil muafiyet sınavının ise 12 Şubat Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günü hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

Ordu

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı Merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde 10.02.2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacak olup, Halk Eğitim Kurslarına da 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Bitlis

Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Düzce

Düzce Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde tüm okulları tatil etti. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Bolu

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Vali Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını bildirdi.

Hakkari

Hakkari merkez ve 2 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Samsun

Samsun ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Vali Osman Kaymak da uzun bir aradan sonra kar yağışının etkili olduğu kentte, okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere kar tatilini esprili bir dille duyurdu.

Vali Kaymak mesajında, "Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi yarın (10 Şubat Pazartesi) güzelce bi kartopu oynayın." ifadelerine yer verdi.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Siirt

Siirt il merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar ile 17 ilçede 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği ancak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verilen İnebolu ilçesiyle, taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği Taşköprü ilçesinde de bütün okullara bugün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan kent merkezinde hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Şırnak

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle il merkezi ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Batman

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Sason ilçe kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi.

Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Gümüşhane

Gümüşhane merkez ve diğer ilçelerinde taşımalı eğitimle birlikte Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar dolayısıyla 10 Şubat Pazartesi günü için eğitime ara verildi.

Kürtün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçe genelinde tüm okulların ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşırı soğukların olduğu bugünlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple yarın (10 Şubat Pazartesi) eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

Erzurum

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6'sında taşımalı eğitim olmak üzere 20 ilçede okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri

Kayseri ve bazı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiğini bildirdi.

Engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirten Günaydın, diğer ilçelerdeki durumun kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Şubat Pazartesi aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle ERÜ'de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini açıklamıştı.

Nevşehir

Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10 Şubat Pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, 10 Şubat Pazartesi günü tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bursa

Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla 10 Şubat Pazartesi günü için eğitime ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Tokat

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Tokat genelinde aralıklarla kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenildiğinden dolayı öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği ifade edildi.

Sinop

Sinop'un Boyabat ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Konya

Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Derebucak ilçesinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Niğde

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile ilçe, belde ve bağlı köylerde, 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiğini duyurdu.

Şimşek ayrıca, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını paylaştı.

Yozgat

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve olumsuz hava koşullarının pazartesi de etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Hamur ve Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın pazartesi de sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Amasya

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol da sosyal medya hesabından, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü ilimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek kar yağışının tadını çıkarın" paylaşımında bulundu.

Çankırı

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Bayramören, Yapraklı, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin bazı mahallelerinde taşıma yapılmayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Hendek ilçesinde Dikmen, Kurtuluş, Bakacak ve Dededüzü, Karapürçek ilçesinde Kanlıçay ve Ahmediye, Akyazı ilçesinde Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl, Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlmiye, Dutlar, Gökçeler, Madenler, Kuloğlu, Pınarbaşı, Saz, Yeniköy, Yağcılar, Uzunlar, Dere, Çengeller, Şabanlar, Tavşansuyu, Sığırlık, Çamyurdu ve Avdullar Mahallelerinde taşıma yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 3 ilçedeki taşımalı öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.