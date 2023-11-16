35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı Karaman'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 adet ev ve iş yerinden hırsızlık, 2 adet mala zarar verme ve 2 adet konut dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere toplam 22 suç dosyasından 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Muhammet Bucak'ın, Konya'ya bağlı ili Derebucak ilçesindeki Çamlık mevkiinde ormanlık alanda ağaç kestiği şeklinde bilgi aldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda Bucak'ı ormanlık alanda çadır içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.