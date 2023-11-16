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Türkiye
AA 16.11.2023 16:00

Tedavisi tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dalma ve beslenme sorunu yaşayan caretta caretta, tedavisinin ardından denizle buluştu.

Tedavisi tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) bünyesindeki tam teşekküllü Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sağlık sorunları yaşayan deniz kaplumbağası yaklaşık 2,5 ay tedavi edildi.

Sağlığına kavuşan hayvan, mavi sulara dönmesi için Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi sahiline götürüldü.

Caretta caretta, üniversitenin Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denize bırakıldı.

Merkezin Müdürü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, dalma ve beslenme sorunu yaşayan caretta carettanın aşama aşama tedavilerini uyguladıklarını anlattı.

Bir süre yoğun bakıma aldıkları ve ardından serum uygulamaları yaptıkları kaplumbağanın 2,5 ay sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Altuğ, 31 kilogram ağırlığında ve 30 yaş civarında olduğunu tespit ettikleri hayvanı yeniden denizle buluşturduklarını söyledi.

Altuğ, bölgede köpek saldırıları yüzünden yaralanmaların çok olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza burada çok büyük görevler düşüyor. Yaralı kaplumbağalar görüldüğünde mutlaka Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine veya üniversitemize bildirmesini istiyoruz" dedi.​​​​​​​

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