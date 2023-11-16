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Türkiye
AA 16.11.2023 12:56

Adana'da çaldığı telefonları satıp kız arkadaşına otomobil aldı

Adana'da mağazaya teslim etmesi gereken 33 cep telefonunu çalıp 28'ini satarak elde ettiği 400 bin lirayla kız arkadaşına otomobil hediyesi alan kargo çalışanı tutuklandı.

Adana'da çaldığı telefonları satıp kız arkadaşına otomobil aldı

Kentteki bir kargo firmasınca elektronik eşya mağazasına teslim edilmesi gereken 3 kolideki 33 cep telefonunun çalınması üzerine durum polise bildirildi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, kargo firması çalışanlarından Azim G'nin (21), mağazaya teslim etmesi gereken telefonları çaldığını belirledi.

Çalınan telefonların 5'i ele geçirildi

Bunun üzerine şüpheli Azim G, merkez Sarıçam ilçesindeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, evdeki aramalarda çalınan telefonlardan 5'ini de ele geçirdi.

Zanlının telefonlardan 28'ini 400 bin liraya satıp elde ettiği parayla otomobil alıp kız arkadaşı İ.D'ye (19) hediye ettiğini belirledi.

Suçtan elde edilen parayla satın alınan otomobilin satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı da uygulatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Azim G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, cep telefonlarının bulunduğu kolileri palet aracı yardımıyla taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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