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Türkiye
AA 16.11.2023 12:25

İzmir'de metro raydan çıktı: 3 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki metro, Sanayi Durağı'nda raydan çıkarak duvara çarptı. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de metro raydan çıktı: 3 yaralı

Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metrodaki iki vagon, Sanayi İstasyonu'nda raydan çıktı. Vagonlardan biri istasyondaki peron duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemeye göre vagondaki 3 kişi hafif şekilde yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından vagonlar tahliye edilirken hattaki metro seferleri durduruldu.

Kazanın sebebi araştırılıyor

Kaza sonucu duvara çarpan vagon ile istasyonda hasar oluştuğu gözlendi. Ekipler, vagonun raydan çekilmesi için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Evka 3 yönünde sefer yapan metro treninin son vagonunun raydan çıkarak peron duvarına çarptığı belirtilerek kazanının nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Trenin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğinin aktarılan açıklamada, metronun tek hattındaki seferlere 15 dakikada bir olmak üzere devam edildiği belirtildi.

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