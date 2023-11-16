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Türkiye
AA 16.11.2023 12:55

Eskişehir'de 18 aracın lastiğini kesen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir kişi sokakta park halindeki araçların lastiklerini kesti. 18 aracın lastiğine zarar veren şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de 18 aracın lastiğini kesen şüpheli yakalandı

Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta park halinde bulunan 18 aracın lastiklerinin kesilmesi üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kesici bir aletle araçların lastiklerine zarar veren şüphelinin C.A. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

C.A'nın emniyetteki ifadesinde alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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