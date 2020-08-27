Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
3 yıldır aranan FETÖ firarisi çatı arasında yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü sözde yöneticilerinden biri daha yakalandı. 3 yıldır firari olan öğretmen, İstanbul'da gözaltına alındı.
Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri akşam saatlerinde Silivri'de bir eve baskın düzenledi.
2017 yılından beri aranan FETÖ'nun sözde yöneticisi saklandığı evin çatı katında gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ile çok sayıda belgeye el konuldu.
Etiketler: FETÖ operasyonu gözaltı silivriSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 23:32
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