Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri akşam saatlerinde Silivri'de bir eve baskın düzenledi.

2017 yılından beri aranan FETÖ'nun sözde yöneticisi saklandığı evin çatı katında gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ile çok sayıda belgeye el konuldu.