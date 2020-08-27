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1 Ocak'tan bu yana 141 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen bir örgüt mensubu daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Söz konusu terör örgütü mensubunun, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141 oldu.
Etiketler: teslim olan teröristler son dakika ikna çalışmalarıSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 23:12
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