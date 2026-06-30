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Türkiye
AA 30.06.2026 09:39

3 ilde zehir taciri 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 54 şüpheli yakalandı.

3 ilde zehir taciri 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 54 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

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