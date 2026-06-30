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Türkiye
AA 30.06.2026 09:29

Gaziantep'te YKS yolundaki kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giderken tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İnal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te YKS yolundaki kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 20 Haziran'da kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki tır çarpıştı.

YKS'ye giderken tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YKS'ye giderken tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen sürücü Fatih İnal ile yanındaki akrabası Ahmet İnal yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih İnal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet İnal da 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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