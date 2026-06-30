Gaziantep'te YKS yolundaki kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 20 Haziran'da kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki tır çarpıştı.

Kazada, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen sürücü Fatih İnal ile yanındaki akrabası Ahmet İnal yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih İnal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet İnal da 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.