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Türkiye
İHA 20.06.2026 10:41

YKS'ye giderken tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YKS'ye giderken tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil, kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Ahmet A. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Fatih İnal ile yanındaki akrabası Ahmet İnal (19) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Fatih İnal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

YKS'ye giderken tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İnal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer öğrenci Ahmet İnal'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren Fatih İnal ile yaralanan Ahmet İnal'ın, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek üzere Nizip ilçesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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