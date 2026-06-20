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Türkiye
AA 20.06.2026 10:22

Dünya Kupası'nda tarihi eşik: 1000'inci maç yarın oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihindeki 1000. maça sahne olmaya hazırlanıyor.

Dünya Kupası'nda tarihi eşik: 1000'inci maç yarın oynanacak

Tunus ile Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihinin 1000. maçında yarın TSİ 07.00'de Monterrey Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'nın 1000'inci maçı, futbolun köklü geleneğinin ve modern gelişiminin bir kanıtı. Asya ve Afrika takımlarının Kuzey Amerika'daki buluşması, futbolun gelişimini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kapsayıcılığını sergileyecek." ifadeleri kullanıldı.

Tunuslu orta saha oyuncusu ve kaptan Ellyes Skhiri, "1000. FIFA Dünya Kupası maçında yer alabilmek gerçekten sembolik bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu ise "Japonya Milli Takımı ve Asya temsilcisi olarak, uzun ve seçkin bir geçmişe sahip FIFA Dünya Kupası'nın tarihi 1000. maçında yer almaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'na sadece 13 ülke katılmıştı. İsviçre 1954'teki 100. FIFA Dünya Kupası maçında Avusturya ile Uruguay bronz madalya için karşılaştı. Maç başlama saatlerinin aynı olması nedeniyle 500. FIFA Dünya Kupası karşılaşmasını aynı anda oynama onuru dört takıma birden düştü; Arjantin ile Bulgaristan, Yunanistan ile de Nijerya, grup aşamasının son gününde karşılaştı.

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