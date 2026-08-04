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Gündem
AA 04.08.2026 18:15

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

İklim Kanunu uyarınca hazırlanan "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları ile İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi, ulusal katkı beyanı ve ilgili planlama araçları doğrultusunda il ölçeğinde hazırlanacak yerel iklim değişikliği eylem planlarına ilişkin ilke, idari ve teknik usul ve esaslar ile İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurullarının çalışma usul ve esasları belirlendi.

​Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP), illerin iklim değişikliği ile mücadele sürecinde müdahale edilmesi gereken alanları tanımlayan, hedef, eylem ve izleme çerçevesi sunan bir planlama aracı olarak tasarlandı.

​Yönetmelikle yerel iklim değişikliği eylem planlarının ortak bir metodoloji ve standart çerçevesinde hazırlanması, azaltım ve uyum politikalarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, iller arasında karşılaştırılabilir ve izlenebilir bir planlama altyapısının oluşturulması ve ulusal ölçekte koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

​İlgili yönetmelikle 81 ilde "İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu" (İl İDKK) kurulacak ve il düzeyinde iklim eylemi yalnızca belediye veya tek bir kurumun çalışması olmaktan çıkarılarak, vali koordinasyonunda merkezi kurumların taşra birimleri ile yerel yönetimler, meslek kuruluşları, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının aynı masada buluştuğu kurumsal bir yönetişim yapısına ulaşacak.

Öte yandan ​YİDEP'ler, vali koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi, diğer illerde ise il belediyesi ve il özel idaresi tarafından ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanacak veya hazırlatılacak.

​YİDEP çerçevesinde, azaltım ve uyum bileşenleri birlikte ele alınacak.

İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları yıl sonuna kadar kurulacak

Yönetmelikle, yıl sonuna kadar her ilde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nun kurulması, ilk YİDEP döngüsünün 2028-2032 yıllarını kapsaması, YİDEP'lerin 5 yılda bir güncellenmesi ve İklim Portalı'na yüklenerek kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor.

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