Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.

İstanbul'da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi.

300'e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA