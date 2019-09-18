Türkiye
3 ilde yasa dışı bahis şebekesine büyük operasyon18 Eylül 2019 Çarşamba 10:25 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.
İstanbul'da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi.
300'e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: Yasa dışı bahis bahis operasyon