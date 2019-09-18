Türkiye
Çeşme'de 225 kaçak göçmen yakalandı18 Eylül 2019 Çarşamba 09:57 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:59
İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan 6 lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 225 kaçak göçmen yakalandı.
[6 ayrı lastik botta toplam 225 kaçak göçmen yakalanarak Çeşme Limanı'na getirildi. Fotoğraf: DHA]
Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında, Çeşme açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.
Bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Durdurulan 6 ayrı botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 225 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Limanı'na getirildi. Kimlik tespitlerine devam edilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.
Kaynak: DHA
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