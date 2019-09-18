Türkiye
Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı18 Eylül 2019 Çarşamba 09:32 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:39
Aksaray'da seyir halindeyken motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
[İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen aracın motor bölümü tamamen yandı. Fotoğraf: AA]
Hassas Mahallesi'nde seyir halindeki Hakan Güngör'ün kullandığı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredekiler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, Güngör yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA