Türkiye

Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:29 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 08:31

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.