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Türkiye
AA 18.02.2025 19:16

3 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitim-öğretime ara verildi.

3 ilde eğitime kar engeli

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği vurgulandı.

Amasya

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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