AA 25.03.2026 11:56

Fransa’da yaklaşık 770 bin öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı

Fransa’da, Okul ve Üniversite Çalışmaları Ulusal Merkezinin (Cnous) siber saldırıya uğraması sonucu yaklaşık 770 bin öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı.

Fransa’da yaklaşık 770 bin öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin kişinin verilerinin yasa dışı şekilde ele geçirildiği olayın ardından öğrencilerin, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet veren kamu kuruluşu Cnous siber saldırının hedefi oldu.

Yaklaşık 770 bin öğrencinin verilerine yasa dışı erişim sağlandığı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cnous’tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, benzer durumların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart’ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamıştı.

Sıradaki Haber
İran Kızılayı: Savaşın başından beri 5 yaşın altında 66 çocuk hayatını kaybetti
SON HABERLER
13:34
Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek
13:30
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alınacak
13:32
Genç çiftlere bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı
13:16
Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği
13:11
İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz
13:30
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ