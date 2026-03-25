Dünya
AA 25.03.2026 10:55

Irak Savunma Bakanlığı: Hava saldırında 7 asker öldü

Irak Savunma Bakanlığı: Enbar'daki Habbaniye Askeri Dispanseri'ne düzenlenen hava saldırında 7 asker öldü, 13 asker yaralandı

Irak Savunma Bakanlığı: Hava saldırında 7 asker öldü

Irak Savunma Bakanlığında söz konusu saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Bakanlığa bağlı Habbaniye Üssü Amirliği bünyesindeki Habbaniye Askeri Dispanseri ve Habbaniye İşler Şubesi hain bir hava saldırısına maruz kaldı." denilen açıklamada, "Bu saldırı sonucunda, görevlerini yerine getirirken 7 kahraman askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Olay yerinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, saldırının, tıbbi tesislerin ve çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

"Sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli tırmanış"

Saldırıya tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suç teşkil eden eylem, ciddiyetle ele alınması ve sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor. Tıbbi tesislerin hedef alınması, hayat kurtarmaya yönelik kurumları hedef aldığı için her açıdan ağır bir suçtur. Bu korkak saldırılar, personelimizi görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacak; aksine onların vatan ve millet hizmetindeki kararlılığını daha da artıracak. Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tutuyor."

Açıklamada, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Enbar vilayetine dün düzenlenen ABD hava saldırısında, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'nin 15 mensubu hayatını kaybetmişti.

