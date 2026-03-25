Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 25.03.2026 11:49

İran Kızılayı: Savaşın başından beri 5 yaşın altında 66 çocuk hayatını kaybetti

İran Kızılayı Başkanı Kulivand, ABD-İsrail'in İran saldırılarının başlangıcından bu yana 5 yaşın altında 66 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Kızılayı: Savaşın başından beri 5 yaşın altında 66 çocuk hayatını kaybetti

İran Kızılayı Başkanı Kulivand, devam eden savaşın sivil halk üzerindeki yıkıcı etkilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, saldırıların başlangıcından bu yana 5 yaşın altında 66 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıların merkez üssü haline gelen Tahran'da hasarın boyutu korkutucu seviyelere ulaştı. Ülke genelinde 85 binden fazla sivil yerleşim yerinin zarar gördüğü belirtilirken; bu yapıların 64 bin 583’ünün konut, yaklaşık 20 bininin ise ticari işletme olduğu kaydedildi.

Kamu hizmet binalarının da hedef alındığı saldırılarda, 282 sağlık merkezi ile 600 okul kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
İran'ın İslamabad Büyükelçisi: Trump'ın iddiasının aksine iki ülke arasında hiçbir görüşme yapılmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
