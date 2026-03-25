İran Kızılayı: Savaşın başından beri 5 yaşın altında 66 çocuk hayatını kaybetti

İran Kızılayı Başkanı Kulivand, devam eden savaşın sivil halk üzerindeki yıkıcı etkilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, saldırıların başlangıcından bu yana 5 yaşın altında 66 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıların merkez üssü haline gelen Tahran'da hasarın boyutu korkutucu seviyelere ulaştı. Ülke genelinde 85 binden fazla sivil yerleşim yerinin zarar gördüğü belirtilirken; bu yapıların 64 bin 583’ünün konut, yaklaşık 20 bininin ise ticari işletme olduğu kaydedildi.

Kamu hizmet binalarının da hedef alındığı saldırılarda, 282 sağlık merkezi ile 600 okul kullanılamaz hale geldi.