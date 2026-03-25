DHA 25.03.2026 11:45

Okuldan eve dönen 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Eyüpsultan'da okuldan servisle eve dönen 6 yaşındaki kız çocuğu araçtan indikten sonra başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kız, tedavinin ardından taburcu edildi.

Okuldan eve dönen 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Pirinççi Mahallesi Müşerref Sokak'ta okuldan servisle eve dönen 6 yaşındaki Şirin Alsuleiman araçtan indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerin ardından yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi kendisini karşılamaya gelen babası Musab Alsuleiman yaptı.

Babası tarafından Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kız, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından bölgeye gelen Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, olayın yaşandığı yer ve çevresindeki köpekleri topladı.

"Çocuklarımızı tek başına dışarı çıkaramıyoruz"

Olayın ardından konuşan baba Musab Alsuleiman, "Kızımın saat 16.40 sıralarında okuldan servisle dönüşü oluyor. Bende her gün onu karşılamaya gidiyorum. Kızım caddenin başında servisten indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ona yetişmeye çalışıyordum, kızımın yerde olduğunu gördüm. Yüzü komple kan olmuştu. 4-5 tane köpek bana da saldırdı, taş atarak kendimizi kurtardık. Kendi motosikletimle hemen Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne götürdüm.

Okuldan eve dönen 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Yapılması gereken şeyleri yaptırdık, sonra geldik. Doktorlar 'Kuduz' ihtimaline karşı iğne yaptılar. Burada köpekler dolu, ne zaman gelirsem var. Köpeklerin toplatılıp barınağa götürülmesini tercih ederiz. Çok köpek var çünkü salıyorlar. Kim köpek sahiplendiyse buraya gelip salıyor. Burası boş bir arazi olduğu için herkes buraya köpek bırakıyor. Çocuklarımızı tek başına evden çıkaramıyoruz, böyle bir hale geldik" ifadelerini kullandı.

Okuldan eve dönen 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

"İki tane koyunumu parçaladı"

Mahallede yaşayan Adnan Yaban, "Siyah bir pitbull köpek var. 500-600 metre ileride oturuyorum. İnsanlara saldırıyorlar, benim iki tane koyunumu parçaladılar. Pitbull sonradan geldi, ama orada duran sokak köpekleri benim iki tane hayvanımı parçaladı" dedi.

