AA 25.03.2026 11:42

Kar kaplanlarının yoğun mesaisi martta da sürüyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde ilkbahar mevsimi yaşanırken, Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerine kesintisiz ulaşım sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için mart ayında da karla mücadelede yoğun mesai harcıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte 643 köy ve mezra yolunun açık kalması için çalışma yürüten "kar kaplanları", birçok bölgede ilkbahar mevsimi yaşanmasına rağmen hala yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu ve engebeli coğrafyada kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı yollarda güçlükle ilerleyebilen ekipler, kesintisiz ulaşım için gece gündüz mesai yapıyor.

Fotoğraf: AA

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, 27 Aralık'tan bu yana karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar 643 yerleşim yerinde yaklaşık 22 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Aşit, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bazı kesimlerinde halkımız tatil planları yaparken burada coğrafyamızın gereği karla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bundan üşenmiyoruz, sonuçta hizmet yapıyoruz. Bundan onur ve gurur duyuyoruz. Devletimizin şefkat elini her zaman vatandaşımıza hissettireceğiz. Gecesini gündüzüne katan, 7/24 sahadaki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ulaşılmayan yer, açılmayan hiçbir köy yolumuz ve mezramız kalmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun."

Fotoğraf: AA

"Vatandaşlarımızdan çığ, heyelan ve sele karşı dikkatli olmalarını istiyoruz"

Çığ, heyelan ve sel baskınlarına müdahale ettiklerini ifade eden Aşit, "Yurdumuzun bazı kesimlerinde denize girilirken, mart ayının sonlarında, yani ilkbahar mevsimini neredeyse yarılamışken hala karla mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Kentte son 15 yılın en şiddetli kışının yaşandığını anlatan Aşit, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan bazı köy yollarını defalarca açmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Nail Aşit, "22 bin kilometre yol nasıl açıldı diye tuhaf gelebilir ancak köy ve mezraların yolunu defalarca açtığımız için bu rakamlara ulaşıyoruz. Bu da büyük külfet oluyor ama devletimiz sağ olsun, her şeyin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden geliyor. Vatandaşlara her türlü rahatlığı ve konforu yaşatmaya devam edeceğiz. Havalar ısınmaya başlıyor. Vatandaşlarımızdan karların erimesi ve yağmur nedeniyle meydana gelebilecek çığ, heyelan ve sele karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Sıradaki Haber
İçme suyu barajlarındaki doluluk oranı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
13:34
Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek
13:30
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alınacak
13:37
Genç çiftlere bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı
13:16
Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği
13:11
İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ