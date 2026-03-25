Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.03.2026 10:53

Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de, bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurarak, sosyal medyada çeşitli hesaplardan tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli M.E.U'nun (34) Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmada Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edilmiş, Yalova'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirilmişti.

Sıradaki Haber
Yalova'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
11:36
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı
11:27
İçme suyu barajlarındaki doluluk oranı arttı
11:28
Arıların genetiğini bozan gizli tehlike
11:18
STRATCOM başlıyor: Orta Doğu'daki savaş masaya yatırılacak
11:18
e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ